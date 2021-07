MEDICI E INFERMIERI LOMBARDI CONTRO L’OBBLIGO AI VACCINI COVID. In 300 fanno Ricorso al TAR (Di domenica 4 luglio 2021) Se i VACCINI antiCOVID sono sicuri ed efficaci, come continua a ribadire il Ministro della Salute Roberto Speranza forte della sua laurea in Scienze Politiche nonostante una marea di reazioni avverse anche gravi e letali, perché centinaia e centinaia di MEDICI ed INFERMIERI professionali sarebbero disposti a rischiare di perdere la possibilità di lavorare e persino proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 4 luglio 2021) Se iantisono sicuri ed efficaci, come continua a ribadire il Ministro della Salute Roberto Speranza forte della sua laurea in Scienze Politiche nonostante una marea di reazioni avverse anche gravi e letali, perché centinaia e centinaia diedprofessionali sarebbero disposti a rischiare di perdere la possibilità di lavorare e persino proviene da Database Italia.

