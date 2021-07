La rinnovata sincronia tra destra europea e base cattolica

(Di domenica 4 luglio 2021) La, conservatrice o sovranista che sia, è spesso stata l’espressione politica preferita dal popolo cattolico vicino alle istanze tradizionaliste o oltranziste in bioetica. Latra le parti è antica, ma oggi, con l’avvento dell’agenda progressista attraverso politiche promosse in quasi tutto il continente, è più semplice notare la perfetta coincidenza tra certi InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rinnovata sincronia

Inside Over

Dal Trecento a Cezanne, l'Italia sarebbe statadalle radici vitalistiche dell' Italia barbara [5] , da quel fascismo che per Soffici unisce "l'esperienza del passato e la promessa del ...Abbiamo toccato tanti argomenti e abbiamo percepito le loro difficoltà, le loro paure e la loro rabbia e abbiamo lavorato in simultanea eper trasformare quest'ultima in una...