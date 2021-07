F 1 | Gp Austria Verstappen ' Sorpreso | oggi Red Bull irreale'

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN IL DOMINATORE ? Hamilton giù dal podio, Ferrari in top10 I risultati ? - Agenzia_Ansa : Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Austria sul circuito Red bull ring di Spielberg. Il pilota ol… - SkySportF1 : F1, i tifosi di Verstappen al Red Bull Ring per il GP Austria: la 'marea arancione'. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - Open_gol : Il pilota olandese è arrivato al traguardo davanti a Valtteri Bottas (su Mercedes) e a Lando Norris (su McLaren) - LaCittaSalerno : +++ FORMULA 1 +++ Gp d'Austria, assolo di Verstappen che allunga su Hamilto (4°) LEGGI QUI -->… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Verstappen

Maxfa sul serio, nei toni e in pista. Terza vittoria di fila in solitaria per l'olandese davanti a migliaia di tifosi in arancione giunti inper il pilota della Red Bull. "Gara ...ancora Maxa dettare legge nel Gp d'2021 di Formula 1 , nona tappa del Mondiale. L'olandese della Red Bull , sempre più leader della classifica piloti , bissa il successo di una settimana fa ...Il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, incorona in maniera clamorosa Max Verstappen. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Red Bull completa la ...Il duo Verstappen-Red Bull domina il GP d'Austria. L'olandese (stra)vince e allunga in maniera netta in classifica piloti F1. Sainz P5.