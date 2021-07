“Dovete morire schiacciati in una pozza di sangue, figli di…”: il violento sfogo della Contessa (Di domenica 4 luglio 2021) Torna l’estate, torna la piaga dell’abbandono degli animali. A inveire contro gente spregevole che abbandona altri esseri viventi in favore del proprio sollazzo, stavolta è la Contessa Patrizia De Blanck, che non le manda proprio a dire e promette una makumba. I motivi (non validi) di una pratica, che è reato Il lockdown ha portato ad un aumento esponenziale dei proprietari di animali, vuoi per il bisogno di una compagnia facile, vuoi per avere una scusa per uscire dalle quattro mura. Peccato che gli animali non siano cose, e che gli umani che decidono di adottare un altro essere senziente non ne assuma la proprietà, bensì la responsabilità. L’estate ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 luglio 2021) Torna l’estate, torna la piaga dell’abbandono degli animali. A inveire contro gente spregevole che abbandona altri esseri viventi in favore del proprio sollazzo, stavolta è laPatrizia De Blanck, che non le manda proprio a dire e promette una makumba. I motivi (non validi) di una pratica, che è reato Il lockdown ha portato ad un aumento esponenziale dei proprietari di animali, vuoi per il bisogno di una compagnia facile, vuoi per avere una scusa per uscire dalle quattro mura. Peccato che gli animali non siano cose, e che gli umani che decidono di adottare un altro essere senziente non ne assuma la proprietà, bensì la responsabilità. L’estate ha ...

Cronaca di una "mattanza", tutto quello che sappiamo dei fatti di Santa Maria Capua Vetere ... ulteriori espressioni minacciose vennero rivolte ad altri detenuti: "Dopo 30 anni di carcere ancora non hai capito niente, lo Stato siamo noi, tu e tutti i tuoi compagni dovete morire, oggi devi ...

