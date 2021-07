Baseball, Serie A1 2021: Bologna, Parma, San Marino e Nettuno a punteggio pieno nella poule scudetto (Di domenica 4 luglio 2021) Si è disputata quest’oggi la parte rimanente dei match d’esordio della poule scudetto in Serie A1, e nessuna sorpresa si è verificata sui diamanti italiani. Sono solo due le partite che sono rimaste con un’incertezza quantomeno alta. Una delle due è la seconda tra Parmaclima e Cagliari, con i ducali vincitori per 2-0 a causa di una gran partita di Ponce, beffato soltanto da un doppio di Juaquin e da un singolo di Paolini rispettivamente al 2° e al 5° inning. Nel raggruppamento A Parma si pone in testa insieme alla versione dominante della Fortitudo Bologna, ed appare chiaro come sia loro ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Si è disputata quest’oggi la parte rimanente dei match d’esordio dellainA1, e nessuna sorpresa si è verificata sui diamanti italiani. Sono solo due le partite che sono rimaste con un’incertezza quantomeno alta. Una delle due è la seconda traclima e Cagliari, con i ducali vincitori per 2-0 a causa di una gran partita di Ponce, beffato soltanto da un doppio di Juaquin e da un singolo di Paolini rispettivamente al 2° e al 5° inning. Nel raggruppamento Asi pone in testa insieme alla versione dominante della Fortitudo, ed appare chiaro come sia loro ...

Advertising

OA_Sport : Baseball, Serie A1 2021: inizia la poule scudetto, senza sorprese - marcocoletto : @DaRonz82 aggiungerei un paio di giornate in stile Interleague della Major League di baseball con incontri random t… - ilGiunco : Poule salvezza di serie A per il #Bbc #Grosseto: prima sfida contro il Paternò - #baseball GROSSETO – Archiviata la… - GrossetoSport : New post (Baseball: diramato il calendario della seconda fase del campionato di serie A) has been published on Gros… - claudiofiera : Serie A baseball: crolla Milano, Grizzlies sul velluto -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Serie Montefiascone Wiplanet: Inizia la face decisiva ...24 squadre divise in 4 gironi le ultime classificate di ciascun girone retrocederanno nella serie B. come anche le statistiche (molto importanti nel baseball) dimostrano. Mentre il WiPlanet ha una ...

Montefiascone: Wiplanet: inizia la fase decisiva ...24 squadre divise in 4 gironi le ultime classificate di ciascun girone retrocederanno nella serie B. come anche le statistiche (molto importanti nel baseball) dimostrano. Mentre il WiPlanet ha una ...

Baseball, Serie A1 2021: Bologna, Parma, San Marino e Nettuno a punteggio pieno nella poule scudetto OA Sport Baseball, Serie A1 2021: Bologna, Parma, San Marino e Nettuno a punteggio pieno nella poule scudetto Si è disputata quest'oggi la parte rimanente dei match d'esordio della poule scudetto in Serie A1, e nessuna sorpresa si è verificata sui diamanti italiani. Sono solo due le partite che sono rimaste c ...

Serie C Inizia oggi alle 15 nel diamante delle Cinque Torri di Pesaro, intitolato a Norberto Crinelli figura storica del baseball pesarese e tra i pionieri di questo sport in città, il girone di ritorno per l ...

...24 squadre divise in 4 gironi le ultime classificate di ciascun girone retrocederanno nellaB. come anche le statistiche (molto importanti nel) dimostrano. Mentre il WiPlanet ha una ......24 squadre divise in 4 gironi le ultime classificate di ciascun girone retrocederanno nellaB. come anche le statistiche (molto importanti nel) dimostrano. Mentre il WiPlanet ha una ...Si è disputata quest'oggi la parte rimanente dei match d'esordio della poule scudetto in Serie A1, e nessuna sorpresa si è verificata sui diamanti italiani. Sono solo due le partite che sono rimaste c ...Inizia oggi alle 15 nel diamante delle Cinque Torri di Pesaro, intitolato a Norberto Crinelli figura storica del baseball pesarese e tra i pionieri di questo sport in città, il girone di ritorno per l ...