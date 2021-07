Scontro in moto nel Bresciano | feriti due fratelli | gravissimo 26enne di Mornico

(Di sabato 3 luglio 2021) In sella con il giovane, trasportato al «Papa Giovanni», c’era anche il fratello di 19 anni portato ai Civili di Brescia in condizioni meno gravi. L’incidente a Chiari giovedì 1° luglio.

