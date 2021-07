Roma, Under e Pau Lopez verso Marsiglia. La situazione (Di sabato 3 luglio 2021) Under e Pau Lopez verso Marsiglia dopo il loro ciclo alla Roma. Come riportato da Sky Sport: “Accordo raggiunto tra la Roma e il Marsiglia per la cessione di Pau Lopez e Under: entro il weekend si conta di chiudere con i contratti dei giocatori e tra domenica e lunedì Tiago Pinto potrà sistemare anche la pratica Rui Patricio (dal Wolverhampton). Può partire anche Olsen che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Florenzi si trasferisce al Paris ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 luglio 2021)e Paudopo il loro ciclo alla. Come riportato da Sky Sport: “Accordo raggiunto tra lae ilper la cessione di Pau: entro il weekend si conta di chiudere con i contratti dei giocatori e tra domenica e lunedì Tiago Pinto potrà sistemare anche la pratica Rui Patricio (dal Wolverhampton). Può partire anche Olsen che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Florenzi si trasferisce al Paris ...

