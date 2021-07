Choc ai Castelli | giovane coppia insultata | picchiata e derubata da 4 ragazzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 luglio 2021) Paura ad Albano, dove unadi fidanzati è statae poi aggredita da 4 giovani, due ragazze e due, i quali, senza alcuna esitazione hanno iniziato prima a insultarli per poi pestarli e derubarli, ma non solo. Difatti, rintracciati dagli agenti, hanno aggredito anche loro e per poi tentare di scappare. I giovani si sono quindi resi responsabili del reato di rapina, lesioni nei confronti di unae successivamente, anche di resistenza, violenza, e lesioni a Pubblico ufficiale. L’arresto In particolare verso mezzanotte di giovedì mentre la...