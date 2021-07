Uomini e Donne, Luisa Monti ha un tumore: “Lotto, non può finire qui” (Di venerdì 2 luglio 2021) Arrow Una triste confessione quella che fa oggi l’ex dama del Trono Over, che ha appena scoperto di avere un male: per tale motivo, ha dovuto inevitabilmente rimandare il suo matrimonio con Salvio Pubblicato su 2 Luglio 2021 Una brutta notizia quella che dà oggi Luisa Anna Monti, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover affrontare un nuovo ostacolo. Come confessa lei stessa sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma, ha scoperto di avere un tumore al seno. Il pubblico di Canale 5 l’ultima volta l’ha vista al centro dello ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Arrow Una triste confessione quella che fa oggi l’ex dama del Trono Over, che ha appena scoperto di avere un male: per tale motivo, ha dovuto inevitabilmente rimandare il suo matrimonio con Salvio Pubblicato su 2 Luglio 2021 Una brutta notizia quella che dà oggiAnna, ex dama del Trono Over di. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover affrontare un nuovo ostacolo. Come confessa lei stessa sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma, ha scoperto di avere unal seno. Il pubblico di Canale 5 l’ultima volta l’ha vista al centro dello ...

