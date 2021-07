S Maria Capua Vetere | arrivano gli ispettori Bonafede tirato in ballo | sapeva o no della “mattanza”?

(Di venerdì 2 luglio 2021) Anche il nome dell’ex ministroGiustizia Alfonso(M5S) è accostato ora alle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa. Un bubbone esploso nei giorni scorsi con l’indagine che coinvolge 52 agenti e che difficilmente potrà essere messo a tacere. Al punto che lo stesso Matteo Salvini, in un primo momento solidale con gli agenti indagati, è tornato sui suoi passi: “Chi sbaglia paga, soprattutto se indossa una divisa”. E poi accusa: “Chiedete a, il ministro era lui e disse in aula che tutto era sotto controllo…“., ex ...

Alcuni, perché il caso di SantaVetere non è isolato. Lo dice chi si occupa di diritti dei detenuti e lo testimoniano le inchieste delle procure che, in tutta Italia, soprattutto negli ...Emerge anche 'la pervicace volontà' di negare ai ogni forma di assistenza medica nell'ordinanza di custodia cautelare del gip di SantaVetere, Sergio Enea , sull' 'orribile mattanza' del ...Dopo il via libera dell'autorità giudiziaria è arrivata anche la firma all' l'ispezione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che partirà nei prossimi giorni. (ANSA) ...“La violenza nei confronti dei detenuti è vietata, tranne quando è necessaria per fermare, in maniera proporzionata naturalmente, un’azione violenta posta in essere dai reclusi stessi. La legge su que ...