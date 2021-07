Podolski durissimo | “Giocatori Germania? Non reagirebbero nemmeno a un incendio”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Al centro delle critiche lain seguito all’eliminazione agli ottavi patita per mano dell’Inghilterra. Una critica giunge da una personalità che non ha mai avuto peli sulla lingua: Lukas, ex attaccante proprio della Mannschaft. “Prima c’era una voglia e un’ambizione diversa. Quella volontà e quello spirito combattivo che ora manca”, afferma l’ex bomber ad AS riferendosi ai calciatori. “Sembravano tutti così cupi. Quando vedi le facce dei, niente si muove, non reagiscono a nulla. Se ci fosse stato unsul campo, loro sarebbero ancora lì fermi“. “Low? Non puoi giudicare un allenatore da ...

