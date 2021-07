Giorgia Soleri contro il reality Temptation Island | “Questa roba è tossica…”

(Di venerdì 2 luglio 2021): «è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata e basta» Ildei sentimenti è iniziato mercoledì facendo un boom di ascolti. Ma non sono mancate le critiche, tra queste quelle di, l’influencer e fidanzata di Damiano David dei Maneskin. La giovane ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram dove ha commentato il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che vede coppie ...

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha massacrato Temptation Island, non mandandole di certo a dire. Il programma Temptation Island, partito con la nuova edizione lo scorso mercoledì, ha già provocato critiche e malumori. A dire la sua è stata anche Giorgia Soleri, influencer, attivista e salita agli onori del gossip per essere (anche ma non solo) la fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin. Giorgia Soleri contro Temptation Island: «Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata e basta»