Berrettini-Bedene in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Matteo Berrettini affronterà Aljaz Bedene al terzo turno di Wimbledon 2021. L'azzurro ha sconfitto in serie Guido Pella e Botic Van de Zandschulp, dimostrando ordine tattico e straordinaria efficacia con la prima in campo. Bedene ha dominato Yoshihito Nishioka al secondo turno, dimostrando particolare affezione per il veloce britannico. La sfida andrà in scena sabato 3 luglio, non prima delle ore 12.00 italiane. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport, emittente che detiene i diritti del torneo in italiana, attraverso il canale 201 o 205; live ...

