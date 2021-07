Pipistrelli e Covid-19. Secondo Palù (Aifa) qualcosa non torna (Di giovedì 1 luglio 2021) “Per 6 mesi i cinesi sapevano del virus e non l’avevano ancora detto“. È quanto ha dichiarato oggi Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nel corso dell’audizione presso le commissioni riunite Esteri e Affari sociali della Camera per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Sars-Cov-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall’Oms per evitarne la propagazione nel mondo. LE STRANEZZE “C’è più di una stranezza in questo coronavirus, per il 98% è identico a un virus del pipistrello cinese rinvenuto 10-12 anni fa dai ricercatori cinesi di Wuhan, ed è stato da loro ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) “Per 6 mesi i cinesi sapevano del virus e non l’avevano ancora detto“. È quanto ha dichiarato oggi Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (), nel corso dell’audizione presso le commissioni riunite Esteri e Affari sociali della Camera per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Sars-Cov-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall’Oms per evitarne la propagazione nel mondo. LE STRANEZZE “C’è più di una stranezza in questo coronavirus, per il 98% è identico a un virus del pipistrello cinese rinvenuto 10-12 anni fa dai ricercatori cinesi di Wuhan, ed è stato da loro ...

