Pil, il ministro Franco: misure selettive per crescere. La Lombardia? E' ripartita

Sesto San Giovanni (Milano), 1 luglio 2021 " La Lombardia deve tornare a correre , dopo l'anno di crisi dovuta all'emergenza sanitaria. La ripresa è già partita, ma non basta: bisogna cambiare e fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Pil ministro Franco, gestire rischi connessi a nuove varianti Lo ha detto il Ministro del Tesoro, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all'assemblea ... Franco ha quindi sottolineato che l'avanzo con l'estero "si sta ampliando, pari al 3,9% del PIL negli ...

Pil, il ministro Franco: misure selettive per crescere. La Lombardia? E' ripartita Anche nelle parole del ministro dell'Economia Daniele Franco, la ripresa in Lombardia è già ... Le misure ammontano a 70 miliardi di euro nell'anno in corso, significa circa il 4% del Pil. Con il ...

