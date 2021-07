Pecini | «Il progetto Spezia è quello giusto per me e per il mio calcio»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Riccardo, ex responsabile scouting della Sampdoria, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione dopo l’accordo con loRiccardo, ex dirigente della Sampdoria, ha firmato il nuovo contratto con lonel primo pomeriggio ed è stato presentato alla stampa. Le sue dichiarazioni. LA CONFERENZA SU SAMPNEWS24– «Ilsportivo prospettato mi è sembrato nuovo e interessante, adatto al mio modo di vedere ile le società. Parlando e approfondendo ildella famiglia Platek ho pensato che fosse qualcosa in ...

Spezia_1906 : ?? 'Spezia progetto interessante, non vogliamo smantellare' ?? '#Maran? È uno dei profili che stiamo valutando' ????… -

"Ildoveva essere quello di arrivare in ritiro con almeno venti elementi più qualche ragazzo " spiega- . Ma purtroppo è inutile pensare di fare mercato senza l'allenatore. Dobbiamo ...La Spezia - "Ilsportivo del club mi ha convinto. Ho visto qualcosa di nuovo, interessante, adatto al mio ... Ecco Riccardo, 43 anni compiuti meno di un mese fa. Sulle spalle del ...“Ho scelto lo Spezia per l’idea di progetto sportivo e di sviluppo del club che mi è stata prospettata. Ho visto in questa società qualcosa di nuovo ed entusiasmante, adatto al il mio modo di vedere i ...Presentato il responsabile dell'area tecnica. “Presto il nuovo allenatore, poi in fretta sul mercato per portare in ritiro almeno 20 elementi” ...