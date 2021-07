L’influencer Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12mila euro

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 luglio 2021)39enneha deciso di partorire inper. La nota modella inglese con un certo seguito su Instagram e su un sito per adulti ha dichiarato: “Per ora mi hanno offerto 12.000per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me”. E alle criticherisponde: “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV, non riesco a vedere la ...