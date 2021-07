La Serie A perde un top player: non rinnova e lascia il club (Di giovedì 1 luglio 2021) Addio alla Serie A. Franck Ribery saluta la Fiorentina di Rocco Commisso. Il messaggio di ringraziamento dei viola sui social. La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di uno dei top player della rosa. Dopo due stagioni, infatti, Franck Ribery saluta il club viola. L’attaccante francese non rinnoverà il proprio rapporto contrattuale con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 luglio 2021) Addio allaA. Franck Ribery saluta la Fiorentina di Rocco Commisso. Il messaggio di ringraziamento dei viola sui social. La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di uno dei topdella rosa. Dopo due stagioni, infatti, Franck Ribery saluta ilviola. L’attaccante francese non rinnoverà il proprio rapporto contrattuale con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

ImpieriFilippo : RT @5maggio2002: @marcovarini @CalcioFinanza Ma vuol dire che @SkySport perde il potere di attrazione verso chi vuole vedere Europa e Confe… - gattomilanista : Comunque posso dire che Hakimi era per distacco il migliore terzino della Serie A? Theo non vale un suo laccio, mi… - diavolisempre : l'operatore di now tv dopo che ha capito che non aveva nessuna esclusiva su serie A, serie B, motogp, coppe europee… - 5maggio2002 : @marcovarini @CalcioFinanza Ma vuol dire che @SkySport perde il potere di attrazione verso chi vuole vedere Europa… - FloraPiachica : RT @Skery_Movie: E tutta colpa di Yana Canan che per concentrarsi a comprare serie turche non ha rinnovato il contratto ad Alessia Marcuzzi… -