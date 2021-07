Europei | Ganz | “Sono felicissimo per Shevchenko | Tassotti e Maldera”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europei Ganz

Pianeta Milan

...56 della Iapichino a Savona, a poche settimane dalle due rassegne di categoria (U20 a ... infila nell'ultimo ostacolo Emanuele Santoro (Enterprise Sport&Service) sceso a 52.97 e Riccardo(...C'erano Jardel, Hübner,... 'Mi hanno mandato in prestito, ero all'Inter Primavera poi ho fatto Spezia in Serie C. Poi l'Ancona è salita fino in Serie A e mi hanno mandato in prestito là. ...Sono state 30 le partite ufficiali giocate dal Milan femminile nella stagione conclusasi con la prima, storica, qualificazione in Champions League e con la Finale di ...CALHANOGLU – A Ganz viene chiesto un parare sul fresco “tradimento” di Hakan Calhanoglu: «È un passaggio doloroso per il Milan e sarà un passaggio molto dolce per l’Inter. È stato un colpo per tutti, ...