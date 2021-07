Covid | nelle discoteche arriva il dispositivo per rispettare il distanziamento

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 1 luglio 2021) Si chiama Safety Bubble Device ed è un piccolo congegno, progettato all'interno di IotaLab da cinque ingegneri marchigiani e usato, in via sperimentale, in una discoteca di Lecco per distanziare adeguatamente le persone nella sala da ballo. Su circa 200 presenti nel giardino del locale, quindi all'aperto, in uno spazio di 600 metri quadrati, in quasi 5 ore sono state registrate 582 'collisioni' in assenza di rischio, cioè con una durata che secondo le prescrizioni non comporta l'esposizione al rischio di contagio da-19 (AGGIORNAMENTI LIVE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI). In pratica ogni volta che due dispositivi si ...