Plastica monouso, dal 3 luglio addio a molti prodotti: cosa si potrà usare e cosa no (Di mercoledì 30 giugno 2021) Diciamo addio al mondo che conoscevamo, una nuova era, più verde ed ecologica ha inizio a partire dal 3 luglio. Da sabato prossimo, infatti, saranno messi al bando molti prodotti della nostra quotidianità per accelerare la spinta più ecosostenibile, promossa ormai da diversi anni dal Green Deal, o Patto Verde europeo, volto al raggiungimento della neutralità climatica in Europa entro il 2050, ma messa in atto in Italia solo nel 2021, complice anche la pandemia che ha relegato temporaneamente in un angolo la questione ambientale. Nello specifico, la direttiva SUP (Single Use Plastics), già in vigore sulla Gazzetta Ufficiale ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Diciamoal mondo che conoscevamo, una nuova era, più verde ed ecologica ha inizio a partire dal 3. Da sabato prossimo, infatti, saranno messi al bandodella nostra quotidianità per accelerare la spinta più ecosostenibile, promossa ormai da diversi anni dal Green Deal, o Patto Verde europeo, volto al raggiungimento della neutralità climatica in Europa entro il 2050, ma messa in atto in Italia solo nel 2021, complice anche la pandemia che ha relegato temporaneamente in un angolo la questione ambientale. Nello specifico, la direttiva SUP (Single Use Plastics), già in vigore sulla Gazzetta Ufficiale ...

Advertising

greenMe_it : Dal 3 luglio stop alla plastica monouso nell’Ue (ma in Italia ci sono alcune deroghe) - GenDirt : RT @Greenpeace_ITA: Anche nel paradiso delle #Tremiti abbiamo trovato sacchetti e bottiglie in #plastica. Dobbiamo proteggere gli ecosistem… - thetripper70 : RT @Greenpeace_ITA: Anche nel paradiso delle #Tremiti abbiamo trovato sacchetti e bottiglie in #plastica. Dobbiamo proteggere gli ecosistem… - kiki_viola8 : RT @Greenpeace_ITA: Anche nel paradiso delle #Tremiti abbiamo trovato sacchetti e bottiglie in #plastica. Dobbiamo proteggere gli ecosistem… - Carmela_oltre : RT @Greenpeace_ITA: Anche nel paradiso delle #Tremiti abbiamo trovato sacchetti e bottiglie in #plastica. Dobbiamo proteggere gli ecosistem… -