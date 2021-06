Messi, il rinnovo non arriva. Il presidente del Barça prova a rassicurare i tifosi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il contratto di Lionel Messi scadrà alla mezzanotte di oggi. I discorsi di rinnovo con il Barcellona vanno avanti ma l’ufficialità tarda ad arrivare. Il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, incalzato dai cronisti di El Chiringuito TV, fuori la sede del club, ha voluto rassicurare i tifosi: “rinnovo Messi? Tranquilli”, le breve dichiarazioni. Se non dovesse arrivare entro oggi il rinnovo, l’argentino per la prima volta in carriera da domani si ritroverà senza squadra visto che il suo attuale accordo con il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il contratto di Lionelscadrà alla mezzanotte di oggi. I discorsi dicon il Barcellona vanno avanti ma l’ufficialità tarda adre. Ildei blaugrana, Joan Laporta, incalzato dai cronisti di El Chiringuito TV, fuori la sede del club, ha voluto: “? Tranquilli”, le breve dichiarazioni. Se non dovessere entro oggi il, l’argentino per la prima volta in carriera da domani si ritroverà senza squadra visto che il suo attuale accordo con il ...

