M5s, deputati spaccati dopo l’assemblea. I senatori: «Il nuovo Statuto venga condiviso anche con gli iscritti» (Di mercoledì 30 giugno 2021) l’assemblea dei deputati del Movimento 5 stelle, durata fino alle 22 circa, ha lasciato spaccati gli eletti alla Camera. «Beppe Grillo ha chiamato cretino un presidente del consiglio che era sostenuto dal suo partito», avrebbe detto Riccardo Ricciardi ai suoi colleghi durante l’incontro. «Beppe ha fatto il suo show in assemblea ma non ci ha ascoltato. Beppe stai sbagliando tutto!», avrebbe aggiunto Gilda Sportiello. C’è poi chi lo ha difeso, come Davide Zanichelli: «Beppe ha fatto la cosa giusta per il motivo sbagliato, ma anche Conte ha fatto un errore dicendo che siamo nel centrosinistra mentre noi siamo post ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021)deidel Movimento 5 stelle, durata fino alle 22 circa, ha lasciatogli eletti alla Camera. «Beppe Grillo ha chiamato cretino un presidente del consiglio che era sostenuto dal suo partito», avrebbe detto Riccardo Ricciardi ai suoi colleghi durante l’incontro. «Beppe ha fatto il suo show in assemblea ma non ci ha ascoltato. Beppe stai sbagliando tutto!», avrebbe aggiunto Gilda Sportiello. C’è poi chi lo ha difeso, come Davide Zanichelli: «Beppe ha fatto la cosa giusta per il motivo sbagliato, maConte ha fatto un errore dicendo che siamo nel centrosinistra mentre noi siamo post ...

