Juventus, UFFICIALE: Arrivabene nuovo AD e aumento di capitale, le cifre

Juventus – Giorno di ufficialità in casa Juve. Due grosse novità nella Juventus, annunciate un'ora fa. I bianconeri hanno un nuovo amministratore delegato: Maurizio Arrivabene. Ad Arrivabene è stata conferita la delega dell'Area Football. L'ex team principal di Ferrari è dunque il nuovo amministratore delegato della Juventus. Ma non è finita qui, infatti è stato ufficializzato anche l'aumento di capitale da 400 milioni.

