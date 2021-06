I Maneskin a un passo dalla vetta su Spotify: ‘Beggin’ è la seconda canzone più ascoltata al mondo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono a un passo dalla vetta mondiale della musica in streaming. Grazie ai 6,562,642 ascolti del brano Beggin’, cover del gruppo Madcon presente da settimane sulla piattaforma svedese, i Maneskin salgono al secondo posto nella “Top 200” di Spotify. La canzone risale al 2017 ed è contenuta nell’Ep d’esordio del gruppo Chosen. Davanti ai Maneskin la traccia Good 4 u di Olivia Rodrigo. Dopo l’ingresso prepotente nella classifica di Billboard negli Usa e il successo nel Regno Unito, la band vincitrice dell’ultima edizione del Festival di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono a unmondiale della musica in streaming. Grazie ai 6,562,642 ascolti del brano Beggin’, cover del gruppo Madcon presente da settimane sulla piattaforma svedese, isalgono al secondo posto nella “Top 200” di. Larisale al 2017 ed è contenuta nell’Ep d’esordio del gruppo Chosen. Davanti aila traccia Good 4 u di Olivia Rodrigo. Dopo l’ingresso prepotente nella classifica di Billboard negli Usa e il successo nel Regno Unito, la band vincitrice dell’ultima edizione del Festival di ...

