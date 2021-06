Euro 2020, Bassetti: “Nessun timore per tifosi inglesi a Roma” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Variante Delta e timori per l’invasione di tifosi inglesi a Roma per il match Ucraina-Inghilterra degli Europei che si giocherà a Roma il 3 luglio: Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus, ha spiegato che “oggi abbiamo un protocollo molto chiaro per chi viene e va dall’Inghilterra. Non vedo perché dovremmo preoccuparci. O decidiamo che gli inglesi non debbano più venire in Italia con quello che ne consegue dal punto di vista economico, oppure una partita di calcio è una ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Variante Delta e timori per l’invasione diper il match Ucraina-Inghilterra deglipei che si giocherà ail 3 luglio: Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus, ha spiegato che “oggi abbiamo un protocollo molto chiaro per chi viene e va dall’Inghilterra. Non vedo perché dovremmo preoccuparci. O decidiamo che glinon debbano più venire in Italia con quello che ne consegue dal punto di vista economico, oppure una partita di calcio è una ...

