Carnevali conferma: "Vogliamo tenere Raspadori anche se ho un ottimo rapporto con Marotta"

L'ad del Sassuolo Carnevali ha parlato anche di Raspadori durante l'inaugurazione della sede estiva del calcio mercato: "Raspadori e Scamacca? Penso che siano due ragazzi che hanno richieste ma la volontà è di trattenerli perchè sono ragazzi giovani e la politica del Sassuolo è trattenere i ragazzi giovani. Poi arrivano delle offerte importanti. Terremo fede al nostro pensiero ed è far sì che restino con noi. Se l'Inter mi ha chiesto Raspadori? Sì, con l'amico Beppe (Marotta, ndr) abbiamo parlato, ma è normale. È un giovane di prospettiva che non pensiamo di cedere.

