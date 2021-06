Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso: bomba pronta a scoppiare (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo dopo la delusione degli Europei ha deciso cosa fare in futuro: bomba pronta a scoppiare ‘Ci rivediamo dopo gli Europei e ne parliamo’. Così erano rimasti Cristiano Ronaldo e la Juventus prima che il portoghese partisse per Euro 2020 e così sarà anche se in queste settimane Jorge Mendes dietro alle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021)dopo la delusione degli Europei hacosa fare in futuro:‘Ci rivediamo dopo gli Europei e ne parliamo’. Così erano rimastie laprima che il portoghese partisse per Euro 2020 e così sarà anche se in queste settimane Jorge Mendes dietro alle L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - DiMarzio : #calciomercato, prima mossa della #Juventus per #Locatelli - sportal_it : Mercato Sassuolo, per Locatelli la Juventus è avvisata - calciomercatoit : ????#Juventus, per #Ronaldo ipotesi rinnovo fino al 2023 con spalmatura dell'ingaggio -