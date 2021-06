Verso una necessaria riforma fiscale (Di martedì 29 giugno 2021) Si dovrebbe riflettere su di una tassazione più forte per le altre fonti di reddito, che stanno monopolizzando il mercato Di Alessia Potecchi I sistemi fiscali attuali non sono affatto semplici. La globalizzazione, l’internazionalizzazione, la mobilità umana e quella aziendale e l’istituzione dell’Unione economica e monetaria europea hanno portato le caratteristiche dei sistemi fiscali degli Stati membri dell’UE e dei programmi che hanno finanziato sul terreno della politica. In Italia, i contribuenti Irpef sono 43,7 milioni, di cui 13 milioni sono esenti (è la No Tax area) le aliquote sono 5. E’ Sproporzionato lo scalone da 28.000 a 55.000 euro : l’aliquota sale dal 27% addirittura al ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 giugno 2021) Si dovrebbe riflettere su di una tassazione più forte per le altre fonti di reddito, che stanno monopolizzando il mercato Di Alessia Potecchi I sistemi fiscali attuali non sono affatto semplici. La globalizzazione, l’internazionalizzazione, la mobilità umana e quella aziendale e l’istituzione dell’Unione economica e monetaria europea hanno portato le caratteristiche dei sistemi fiscali degli Stati membri dell’UE e dei programmi che hanno finanziato sul terreno della politica. In Italia, i contribuenti Irpef sono 43,7 milioni, di cui 13 milioni sono esenti (è la No Tax area) le aliquote sono 5. E’ Sproporzionato lo scalone da 28.000 a 55.000 euro : l’aliquota sale dal 27% addirittura al ...

