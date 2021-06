Nazionale | Immobile | “Scambierei i gol con l’Europeo”

(Di martedì 29 giugno 2021) Venerdì Italia-Belgio vale una semifinale, un pezzo di paradiso. Una contro l’altra si sfidano le squadre capaci di superare il girone a punteggio pieno, senza intoppi. E nelle piaghe di una partita imprevedibile si agitano storie simili, di ragazzi partiti dal nulla e arrivati sul tetto d’Europa. Come Lukaku e, trascinatori e goleador delle rispettive nazionali. Proprio l’attaccante della Lazio è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno col Belgio: “Rispetto allo scorso Europeo hanno dieci giocatori di quella squadra. Hanno aumentato la personalità e l’esperienza, sono più pronti adesso. Sono organizzati tatticamente e forti ...

"Al di là di Lukaku, si tratta di due giocatori fondamentali per la nazionale belga, se non saranno ..."