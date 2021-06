L’amore non divorzia mai: trama cast e curiosità del film su Rai1 (Di martedì 29 giugno 2021) L’amore non divorzia mai è una commedia romantica di Neill Fearnley, verrà proposta su Rai1 Martedì 29 Giugno alle ore 21.25, il film è in prima visione. L’amore non divorzia mai, in onda su Rai1 in prima serata, trama cast e curiosità (Screenshot)Nel cast ci sono Jill Wagner, Colin Egglesfield, Daniel Bacon e Bill Dow, la pellicola parlerà di Ben e Annie, una coppia che si sposerà in gran segreto, ma il padre della ragazza farà annullare il matrimonio. Dopo 15 anni, sia Ben che Annie si ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021)nonmai è una commedia romantica di Neill Fearnley, verrà proposta suMartedì 29 Giugno alle ore 21.25, ilè in prima visione.nonmai, in onda suin prima serata,(Screenshot)Nelci sono Jill Wagner, Colin Egglesfield, Daniel Bacon e Bill Dow, la pellicola parlerà di Ben e Annie, una coppia che si sposerà in gran segreto, ma il padre della ragazza farà annullare il matrimonio. Dopo 15 anni, sia Ben che Annie si ...

