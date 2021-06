Conte e Grillo sulla Cina. Molte frasi e poca chiarezza (Di martedì 29 giugno 2021) Il professor Francesco Sisci, docente di geopolitica alla Luiss nonché autorevole sinologo di rilievo internazionale, ha spiegato che negli ultimi tre anni l’Italia ha aperto male alla Cina perché non ha valutato le grandi tensioni geopolitiche che si stavano delineando a livello mondiale (e che in alcuni momenti hanno assunto e stanno assumendo toni da Guerra fredda). Sisci ha poi aggiunto un’osservazione che merita un approfondimento specifico: “Alcuni leader del M5s, partito di maggioranza relativo, e la Cina sono diventati poco chiari e di fatto minano la stessa maggioranza”. E di conseguenza “di fatto minano la stessa maggioranza” che sostiene il ... Leggi su formiche (Di martedì 29 giugno 2021) Il professor Francesco Sisci, docente di geopolitica alla Luiss nonché autorevole sinologo di rilievo internazionale, ha spiegato che negli ultimi tre anni l’Italia ha aperto male allaperché non ha valutato le grandi tensioni geopolitiche che si stavano delineando a livello mondiale (e che in alcuni momenti hanno assunto e stanno assumendo toni da Guerra fredda). Sisci ha poi aggiunto un’osservazione che merita un approfondimento specifico: “Alcuni leader del M5s, partito di maggioranza relativo, e lasono diventati poco chiari e di fatto minano la stessa maggioranza”. E di conseguenza “di fatto minano la stessa maggioranza” che sostiene il ...

