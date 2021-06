Windows 11 | Microsoft cambia idea sui requisiti | solo sistemi recentiHDblog it

(Di lunedì 28 giugno 2021)richiederà minimo TPM 2.0 e processori relativamente recenti (Intel 8th+, AMD Ryzen 2+). Ma non è ancora detto che sia l’ultima versione dei fatti…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Non poteva mancare anche l'integrazione con un altro asset di, quello legato ai giochi.11 punta, infatti, a regalare la migliore esperienza di gioco per PC, offrendo Auto HDR, ...ha inserito in11 un nuovo requisito che impedisce a qualsiasi sistema senza la tecnologia Trusted Platform Module (TPM) 2.0 di installare il nuovo sistema operativo. Ma nelle ultime ...Microsoft richiederà minimo TPM 2.0 e processori relativamente recenti (Intel 8th+, AMD Ryzen 2+). Ma non è ancora detto che sia l'ultima versione dei ...Microsoft approverà l'installazione di Windows 11 su alcuni sistemi che non soddisfano il requisito TPM, ma solo per scopi speciali.