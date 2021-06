Vaccini Pfizer, questa non ci voleva: la brutta notizia poco fa (Di lunedì 28 giugno 2021) Le Regioni lanciano l’allarme sui Vaccini: a luglio ci sarà una riduzione del rifornimento e arriveranno meno dosi di quel che si era calcolato. A causa di ciò, c’è il pericolo che le dosi non siano sufficienti a coprire la platea, con il rischio di un generale rallentamento della campagna vaccinale e il conseguente rinvio delle prenotazioni per chi aspetta ancora la prima iniezione. Le richieste di rivedere la distribuzione delle quantità del vaccino per i mesi estivi arrivano da più parti. Appelli in questo senso sono stati fatti da Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. Fonti governative, invece, assicurano che non ci sarà nessuna ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 giugno 2021) Le Regioni lanciano l’allarme sui: a luglio ci sarà una riduzione del rifornimento e arriveranno meno dosi di quel che si era calcolato. A causa di ciò, c’è il pericolo che le dosi non siano sufficienti a coprire la platea, con il rischio di un generale rallentamento della campagna vaccinale e il conseguente rinvio delle prenotazioni per chi aspetta ancora la prima iniezione. Le richieste di rivedere la distribuzione delle quantità del vaccino per i mesi estivi arrivano da più parti. Appelli in questo senso sono stati fatti da Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. Fonti governative, invece, assicurano che non ci sarà nessuna ...

