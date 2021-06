Super Smash Bros. Ultimate: Dante, il Dovahkiin di Skyrim e Shantae come costumi Mii – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 28 giugno 2021) Super Smash Bros. Ultimate accoglie ulteriori personaggi in cross-over come costumi Mii, con le versioni di Dante, il Dovahkiin di Skyrim, Shantae e Lloyd.. Super Smash Bros. Ultimate vedrà l’arrivo anche di altri cross-over in forma più piccola con il prossimo aggiornamento, in particolare i costumi Mii di Dante da Devil May Cry, il Dovahkiin di Skyrim, Lloyd di Tales of Symphonia e ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021)accoglie ulteriori personaggi in cross-overMii, con le versioni di, ildie Lloyd..vedrà l’arrivo anche di altri cross-over in forma più piccola con il prossimo aggiornamento, in particolare iMii dida Devil May Cry, ildi, Lloyd di Tales of Symphonia e ...

Advertising

GGalaxyit : Super Smash Bros. Ultimate: data d’uscita del nuovo DLC e gameplay dettagliato di Kazuya. #ssb… - maytasha07 : RT @tuttoteKit: Il pacchetto Kazuya di Super Smash Bros. Ultimate è in arrivo domani #Nintendo #NintendoSwitch #SuperSmashBrosUltimate #tut… - tuttoteKit : Il pacchetto Kazuya di Super Smash Bros. Ultimate è in arrivo domani #Nintendo #NintendoSwitch… - NPlayerItalia : Kazuya si unirà al roster di Super Smash Bros. Ultimate molto presto - Fprime86 : RT @SkySport: ??? DIFESA SUPER DI DJOKOVIC ?? poi Draper 'liscia' lo smash ? Esordio vincente per il campione in carica ? Il torneo di Wimble… -