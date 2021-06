"Solo una fase, un dibattito". Faida Conte-Grillo? Per Roberto Fico non è successo nulla | Video (Di lunedì 28 giugno 2021) Per Roberto Fico le tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte non sono altro che "una fase" del Movimento 5 Stelle. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, il presidente della Camera, che è anche uno dei big del Movimento, ha dichiarato: "E' Solo una delle tanti fasi che il M5s ha vissuto in questi lunghi 11 anni. Non c'è nessuna rottura, nessun ultimatum, Solo un grande lavoro che si sta facendo nel Movimento". Parole che sembrano lontane dalla realtà, soprattutto dopo la conferenza stampa in cui l'ex premier ha messo in chiaro di non volere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Perle tensioni tra Beppee Giuseppenon sono altro che "una" del Movimento 5 Stelle. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, il presidente della Camera, che è anche uno dei big del Movimento, ha dichiarato: "E'una delle tanti fasi che il M5s ha vissuto in questi lunghi 11 anni. Non c'è nessuna rottura, nessun ultimatum,un grande lavoro che si sta facendo nel Movimento". Parole che sembrano lontane dalla realtà, soprattutto dopo la conferenza stampa in cui l'ex premier ha messo in chiaro di non volere ...

Advertising

borghi_claudio : Non chiedetemi di commentare conte. Quello che penso di lui lo sapete. Lo potevo contrastare come premier e lo cont… - ferrazza : Ora, seriamente, ma davvero l’Italia vi sembra un paese neoliberista (o statalista)? A me sembra solo sgangherato e… - FBiasin : A proposito della questione 'in ginocchio' la #Figc fa sapere di non aver pubblicato nessuna nota ufficiale e che q… - Giovann70806626 : RT @MichelangeloCat: “C’è una maschera per la famiglia, una maschera per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno”… - bevemosedubire : @justatrex AHAHAHAHAHAHA letteralmente si parla solo di cose che non mi interessano amo ahahaha non so che dire (e… -