Calcio | Ancelotti inserito in ' lista nera' da fisco spagnolo

Advertising

NCN_it : GUAI PER #ANCELOTTI, È STATO INSERITO DAL #FISCO SPAGNOLO NELLA LISTA DEI 'CATTIVI PAGATORI' - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR ALLENATORE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE… - lbernoulli13 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR ALLENATORE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE… - fachetti3333 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR ALLENATORE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE… - Angela300564201 : Sport Fanpage: L’Italia non s’inginocchia, Ancelotti: “Il razzismo si combatte educando le nuove generazioni”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ancelotti

Spagna,e i guai con il Fisco: è nella lista... Spagna,e i guai con il Fisco: è nella lista dei morosi I Gran Premi della chiusura dell'Ippodromo delle Capannelle Si ...Oltre adnella lista c'è anche Dani Alves, ex giocatore del Barcellona che ora milita nel club brasiliano del Sao Paulo. E' invece uscito dalla 'lista nera' Neymar, star del Paris Saint - ...Milano, 28 giugno 2021 - Sono principalmente due i nomi che il Milan sta seguendo per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione, vale a dire Olivier Giroud e Luka Jovic: il primo potr ...ROMA, 28 GIU - Carlo Ancelotti, tornato da poche settimane sulla panchina del Real Madrid, è stato inserito dal fisco spagnolo nella lista dei "cattivi pagatori" che include i contribuenti con debiti ...