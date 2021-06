Blocco dei licenziamenti, il governo decide per lo stop: esclusi solo i settori più in crisi come il comparto moda (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo ha deciso di confermare lo stop al Blocco dei licenziamenti, escludendo solo i settori più in crisi come il comparto della moda. Nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, alla quale era presente Mario Draghi, è stata stabilita una proroga selettiva del Blocco. Gli interventi si reggeranno su due gambe: la prima prevede il Blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre e la contestuale cassa Covid per i comparti genericamente legati alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilha deciso di confermare loaldei, escludendopiù inildella. Nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, alla quale era presente Mario Draghi, è stata stabilita una proroga selettiva del. Gli interventi si reggeranno su due gambe: la prima prevede ildeifino al 31 ottobre e la contestuale cassa Covid per i comparti genericamente legati alla ...

