Ascolti tv 27 giugno 2021: Cristiano Ronaldo eliminato, ma almeno traina Rai1 (Di lunedì 28 giugno 2021) Ascolti tv: Belgio-Portogallo annienta la concorrenza La partita degli Ottavi di finale tra Belgio e Portogallo, vinta da Lukaku a spese di Cristiano Ronaldo, era molto sentita dai telespettatori italiani, anche perché ne è uscita la sfidante degli azzurri di venerdì sera 2 luglio. E così su Rai1 la partita ha registrato il 38,87% di share media con 7,917 milioni di tifosi collegati. Il giorno prima la Nazionale di Mancini contro l'Austria aveva raccolto il 61,1% e 13,2 milioni. Seconda posizione per The Winner is su Canale5 con il 9,97% e 1,627 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Conta su di me sulla stessa rete ...

