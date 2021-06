VIDEO Italia, Chiesa top in campo e fuori: l’intervista in inglese è perfetta (Di domenica 27 giugno 2021) L'attaccante della Juventus e dell'Italia, Federico Chiesa, è stato uno dei protagonisti principali del match contro l'Austria Leggi su mediagol (Di domenica 27 giugno 2021) L'attaccante della Juventus e dell', Federico, è stato uno dei protagonisti principali del match contro l'Austria

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - XFactor_Italia : Oggi in molte città si scende in strada per celebrare e promuovere un’idea di mondo, e di società: inclusiva, accog… - SkySport : ?? In LOOP l'esultanza di Chiesa ?????? ? ?? Che voto date alla sua partita? ? #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Italia… - MonkeyD77193683 : RT @limoneInzagh1: Piccolissimo omaggio a Matteo #Pessina ???? #ITAAUT #ITA #Italia #ItaliaAustria #ForzaAzzurri - ABosurgi : RT @Gazzettino: #italia-#austria, a #bolzano festa con petardi, cartelli stradali divelti e oggetti contro la polizia Video -