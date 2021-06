Side Baby | «Ho fatto pace con il il tempo che passa»

(Di domenica 27 giugno 2021) Nonostante abbia appena 26 anni Arturo Bruni, meglio conosciuto come Side Baby, ha sempre avuto l’ansia del tempo che passa. «A 14 anni pensavo che se non avessi fatto questo o quell’altro entro una certa età sarei andato nel pallone. Adesso ho trovato la mia dimensione, vado avanti facendo cose belle e positive» racconta Arturo al telefono in occasione del suo ritorno alla musica con Il ritorno del vero, un album forte, coraggioso e autentico nel quale Side Baby, uno dei fondatori della Dark Polo Gang, ribadisce il bisogno di rimanere fedele a sé stesso e di rinunciare a qualsiasi sovrastruttura. «Ho avuto un periodo in cui sono stato fermo musicalmente per condizioni contrattuali, ed è per questo che sono felice che l’album sia finalmente uscito» insiste Side Baby che, a discapito di tutto quello che si è detto negli ultimi mesi sul suo conto, incluso il suo percorso di disintossicazione, spiega di essere semplicemente andato avanti con la sua vita di sempre nella sua Roma. https://www.youtube.com/watch?v=zGEeIeslbpI

Una transazione che ha portato Side Baby (il suo nome d'arte) a pubblicare nel 2019 il suo primo disco solo e a cercare di crearsi una carriera parallela alla Dark Polo. "Il Ritorno del Vero" è il secondo album da solista di Side Baby, pubblicato a circa due anni di distanza dall'album d'esordio, Arturo. La storia di Arturo Bruni è una storia di scelte. Nel 2014 diventa socio fondatore della Dark Polo Gang e nel 2018 lascia la Gang per dedicarsi alla carriera solista.