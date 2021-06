Milan | James Rodriguez idea concreta a basso prezzo | le cifre per la cessione

(Di domenica 27 giugno 2021) L’ultimadi mercato per ilporta a. Il forte attaccante colombiano sembra in uscita dall’Everton e la pista rossonera potrebbe essere molto più che una semplice. Ancelotti al Real è la chiave Il passaggio di Carlo Ancelotti al Real Madrid sembra essere la chiave del possibile addio diall’Everton. Molti giocatori delle Toffies si sono detti increduli della partenza di Re Carlo. In realtà quasi nessuno se lo sarebbe aspettato. L’allenatore italiano aveva promesso alla piazza del club inglese di lottare per vincere la ...

Calciomercato, rossoneri a caccia di colpi importanti: per un giocatore di grande talento arriva un 'assist' di Jorge Mendes Il mercato delentra nel vivo. Rossoneri impegnati a cercare rinforzi di grande spessore, specialmente per il reparto offensivo. Giorni caldi per trovare un vice Ibrahimovic all'altezza, con il forcing per ...Secondo quanto riportato da Marca, ilsegue con attenzione la pista che porta aRodriguez. Le ultime Ilsogna il colpoRodriguez. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il colombiano è in procinto di lasciare l'Everton questa estate ed i rossoneri sono una delle squadre ...Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, tornato per fine prestito al Manchester United, principale obiettivo per la fascia. Daniele Triolo. Il Milan, in questo calciomercato estivo, v ...Calciomercato Milan, rossoneri a caccia di colpi importanti: per un giocatore di grande talento arriva un 'assist' di Jorge Mendes ...