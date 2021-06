Era Becky in Pappa e Ciccia: sono trascorsi circa 30 anni, sapete com’è oggi? (Di lunedì 28 giugno 2021) Era Becky in Pappa e Ciccia, la ricordate? sono trascorsi circa 30 anni dalla prima messa in onda della serie tv: guardate com’è diventata oggi l’attrice! com’è diventata oggi Becky di Pappa e Ciccia: sono passati più di 30 anni, ecco una foto oggi! (fonte foto Instagram)La sit com statunitense andata in onda per ben dieci stagioni dall’88 fino alla fine degli anni ’90 è stata una delle più divertenti. Ha vinto numerosi Emmy Awards la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Erain, la ricordate?30dalla prima messa in onda della serie tv: guardatediventata oggi l’attrice!diventata oggidipassati più di 30, ecco una foto oggi! (fonte foto Instagram)La sit com statunitense andata in onda per ben dieci stagioni dall’88 fino alla fine degli’90 è stata una delle più divertenti. Ha vinto numerosi Emmy Awards la ...

Advertising

zazoomblog : Era Becky in Pappa e Ciccia: sono trascorsi circa 30 anni sapete com’è oggi? - #Becky #Pappa #Ciccia: #trascorsi - MavsItalia : - Non è una scommessa ai livelli di Becky, ma non è neanche una cosa sicura. E' sicuramente un downgrade da Rick.… - luigi_cri11 : @Becky_is_weird @Daniela192601 @ZanAlessandro Diceva:''era un semplice togliti dai coglioni, così magari si capisce'' - Daniela192601 : @luigi_cri11 @Becky_is_weird @ZanAlessandro Era un semplice, togliti dai coglioni. Così magari si capisce. -