Don Matteo | parla Terence Hill | “Perché vado via | come e quando sparirò”

(Di domenica 27 giugno 2021)fa chiarezza sul suo futuro nella fiction Don(prodotta da Lux Vide e Rai Fiction) che si appresta a tornare in video con la 13esima stagione, avendo alle spalle oltre 250 puntate e un ventennio di messa in onda.è noto ci sarà un ingresso di peso nella trama, vale a dire quello di Raoul Bova, che vestirà i panni di un giovane sacerdote (Don Massimo) e raccoglierà il testimone diche ad un certo punto scomparirà. I dettagli del passaggio di consegne li hanno raccontati gli stessie Bova in una intervista rilasciata al Corriere della ...

Advertising

Corriere : Don Matteo 13, Terence Hill lascia a Raoul Bova: «Ora voglio più tempo per vivere» - SerieTvserie : Don Matteo, arriva la conferma: Raoul Bova sarà Don Massimo e prenderà il posto di Terence Hill - tvblogit : Don Matteo, arriva la conferma: Raoul Bova sarà Don Massimo e prenderà il posto di Terence Hill - FreddieTee : RT @Gonnyword: Praticamente stanno snaturando Don Matteo come hanno snaturato Un passo dal cielo, mossa prevedibile visto chi c’è dietro en… - o_mozzi : È finita l'era di Don Matteo. Grazie Terence. ?????? #DonMatteo13 -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

Hill e Bova spiegano i dettagli della 13esima stagione della fiction e raccontano comeMassimo subentrerà a...Sta per tornare, giunto alla sua 13esima edizione. Ancora su Rai 1, dopo oltre vent'anni e più di 250 puntate. E arriva anche il clamoroso passo indietro di Terence Hill , ora è ufficiale: sarà ...Raoul Bova aveva spiegato di essere alla ricerca, insieme a produttori e sceneggiatori, del modo più rispettoso possibile per entrare a far parte di una serie come Don Matteo e arrivare a prendere il ...Don Matteo 13: Raoul Bova sarà Don Massimo, Terence Hill lascia alla quarta puntata della tredicesima stagione di Don Matteo.