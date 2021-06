De Ligt distrutto | ' Olanda eliminata per colpa mia | fa male'

Advertising

BUDAPEST (Ungheria) - Matthijs de, deluso, ci mette la faccia dopo l'eliminazione dell'Olanda negli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca: " Ovviamente fa male - dice il difensore della Juve, espulso al 55' per ...... centrale di 17 anni dell'Ajax che in patria è ritenuto il nuovo de. Per ultima una curiosità sui momenti di follia del padre di Gianluca Scamacca a Trigoria: durante il raptus hail ...Il difensore della Juve è stato espulso per fallo di mano nell'ottavo di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca ...The Lightbringer è il nuovo puzzle-platform di Rock Square Thunder. Impersonerete un portatore di luce in un mondo corrotto dal male.