Covid Italia, tasso positività stabile: ma cresce allarme per variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) Resta stabile allo 0,4% in Italia il tasso di positività. Ma cresce l’allarme per la variante Delta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) Restaallo 0,4% inildi. Mal’per la. L'articolo proviene daSera.

Advertising

iltirreno : Uno scatto lo riprende mentre bacia la sua presunta amante in violazione delle norme anti-Covid - SkyTG24 : Covid, dalla Lombardia alla Sardegna: dove sono i focolai della variante Delta in Italia - SkyTG24 : Covid, news. Variante Delta dilaga, in Italia 2,7 milioni di over 60 non vaccinati. LIVE - trincherov : @Antonel15773761 Guarda 'MELUZZI ? PROGETTO COVID 2020-2025: È TUTTO SCRITTO IN UN DOCUMENTO PENSATO DA MENTI RAFFI… - trincherov : @MarcelloLyotard Guarda 'MELUZZI ? PROGETTO COVID 2020-2025: È TUTTO SCRITTO IN UN DOCUMENTO PENSATO DA MENTI RAFFI… -