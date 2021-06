Una vita, anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio: Marcia impedisce le nozze di Felipe? (Di sabato 26 giugno 2021) I prossimi episodi di Una vita saranno particolarmente emozionanti con diversi colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 27 giugno al 3 luglio, rivelano che Marcia cercherà di interrompere le nozze tra Felipe e Genoveva, ma non ci riuscirà. Nel frattempo, Maite sarà arrestata e Camino non potrà fare nulla per evitarlo mentre Lolita metterà al mondo suo figlio. Infine, Cesareo stanco della vita di campagna, tornerà ad Acacias. Una vita, anticipazioni 27 ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 giugno 2021) I prossimi episodi di Unasaranno particolarmente emozionanti con diversi colpi di scena. Lerelative alle puntate in onda dal 27al 3, rivelano checercherà di interrompere letrae Genoveva, ma non ci riuscirà. Nel frattempo, Maite sarà arrestata e Camino non potrà fare nulla per erlo mentre Lolita metterà al mondo suo figlio. Infine, Cesareo stanco delladi campagna, tornerà ad Acacias. Una27 ...

