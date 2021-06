Oltre 18mila nuovi contagi in Gb, record da febbraio (Di sabato 26 giugno 2021) Continua a correre l'epidemia di Covid nel Regno Unito, a causa soprattutto della variante Delta. Oggi sono stati registrati 18.270 nuovi contagi, il record giornaliero dal 5 febbraio. Ieri i contagi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Continua a correre l'epidemia di Covid nel Regno Unito, a causa soprattutto della variante Delta. Oggi sono stati registrati 18.270, ilgiornaliero dal 5. Ieri i...

Advertising

TgLa7 : #Covid: oltre 18mila nuovi contagi in Gb, record da febbraio - GiaPettinelli : Oltre 18mila nuovi contagi in Gb, record da febbraio - _carIotta : RT @TgLa7: #Covid: oltre 18mila nuovi contagi in Gb, record da febbraio - OmarSarcinella : RT @HuffPostItalia: Oltre 18mila nuovi contagi in Gb, record da febbraio. Ma grazie ai vaccini non aumentano i morti - HuffPostItalia : Oltre 18mila nuovi contagi in Gb, record da febbraio. Ma grazie ai vaccini non aumentano i morti -