LIVE Vanessa Ferrari vs Lara Mori in DIRETTA: inizia il duello per il pass olimpico! Chi vola a Tokyo 2021? (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Nel frattempo è iniziato anche il Flanders con l’Italia guidata da Giorgia Villa e Alice D’Amato: davvero tanta ginnastica, la contemporaneità di eventi non fa bene a nessuno. Ora concentriamoci su questa battaglia campale. 16.30 Ferrari si esibirà sulle note di “Bambola”, abbandonando così “Bella Ciao” con cui è salita sul podio in occasione della rassegna continentale. Mori esegue il suo esercizio su un medley dei Queen. 16.27 Vanessa si presenta in ottimo stato di forma, due mesi fa ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei. ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 Nel frattempo èto anche il Flanders con l’Italia guidata da Giorgia Villa e Alice D’Amato: davvero tanta ginnastica, la contemporaneità di eventi non fa bene a nessuno. Ora concentriamoci su questa battaglia campale. 16.30si esibirà sulle note di “Bambola”, abbandonando così “Bella Ciao” con cui è salita sul podio in occasione della rassegna continentale.esegue il suo esercizio su un medley dei Queen. 16.27si presenta in ottimo stato di forma, due mesi fa ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei. ...

