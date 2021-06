La principessa Charlene di Monaco sta male, non festeggerà i 10 anni di matrimonio con Alberto (Di sabato 26 giugno 2021) in foto: La principessa di Monaco Charlene e il Principe Alberto (Pascal Le Segretain/Getty Images for La Fondation Prince Albert II de Monaco)La principessa Charlene di Monaco non parteciperà al decimo anniversario di matrimonio con il Principe Alberto a causa di problemi di salute che la costringono a prolungare il suo soggiorno in Sud Africa, dove nelle scorse settimane è stata costretta a subite un intervento chirurgico. È la stessa Casa Reale a confermare la notizia con una nota inviata al giornale ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) in foto: Ladie il Principe(Pascal Le Segretain/Getty Images for La Fondation Prince Albert II de)Ladinon parteciperà al decimoversario dicon il Principea causa di problemi di salute che la costringono a prolungare il suo soggiorno in Sud Africa, dove nelle scorse settimane è stata costretta a subite un intervento chirurgico. È la stessa Casa Reale a confermare la notizia con una nota inviata al giornale ...

